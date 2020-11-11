CANLI İZLE: Esra Erol 11 Kasım Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Amerika’ya evlatlık verilen ablası Esra Evans’ın ölüm haberiyle yıkılan Necati için bugün veda vakti! Herkesi çileden çıkaran Şerife Nur bir kez daha şoke edecek! Adliye koridorlarında yaşanan akılalmaz anlar ve Esra Erol’un Şerife Nur’a büyük teklifi! Utku’nun 18 yıldır görmediği, sesini bile duymadığı annesi Fikriye’yi Esra Erol buldu! Utku’nun kendisini terk eden annesine gözyaşları içerisinde haykırışı! ‘Emanet olarak bıraktığım çocuğumu abim ve yengem vermiyor’ diyen kadının iddiaları ortalığı karıştıracak! Engelli çocuğunu evde bıraktı, diğer çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Abdullah Bey’in karısı Nurcan Hanım’la ilgili büyük iddiası! ‘Eşim 9 Mart’ta 2 çocuğumu terk ederek başkasına kaçtı’ diyen ve eşini bulup boşanmak isteyen Nihat Bey’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Amerika'ya evlatlık verilen ablası Esra Evans'ın ölüm haberiyle yıkılan Necati için bugün veda vakti! Herkesi çileden çıkaran Şerife Nur bir kez daha şoke edecek! Adliye koridorlarında yaşanan akılalmaz anlar ve Esra Erol'un Şerife Nur'a büyük teklifi! Utku'nun 18 yıldır görmediği, sesini bile duymadığı annesi Fikriye'yi Esra Erol buldu! Utku'nun kendisini terk eden annesine gözyaşları içerisinde haykırışı! 'Emanet olarak bıraktığım çocuğumu abim ve yengem vermiyor' diyen kadının iddiaları ortalığı karıştıracak! Engelli çocuğunu evde bıraktı, diğer çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Abdullah Bey'in karısı Nurcan Hanım'la ilgili büyük iddiası! 'Eşim 9 Mart'ta 2 çocuğumu terk ederek başkasına kaçtı' diyen ve eşini bulup boşanmak isteyen Nihat Bey'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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