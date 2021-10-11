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Esra Erol 11 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 11.10.2021 16:48
Güncelleme:11.10.2021 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; önce Kübra ile Barış, sonra anneleri karşı karşıya geldi! Barış bebeği tanıyacak mı? Kübra ve Barış’ın son kararı ne? Eski karısının evinde bir gece kaldı, ortalık karıştı! Canlı yayında karısı Gülfidan’a yalvardı! Gülfidan Mehmet’i affedecek mi? Fatma aylar sonra baba ocağına döndü! Fatma annesinin göz yaşartan buluşması! Damatsız düğün yaptılar, o da yetmedi oğlunu Hatice Hanım’ın elinden aldılar! Hatice Hanım 18 yaşındaki oğlu Berkant’ı gelininin elinden kurtarabilecek mi? 8 aydır haber alınamayan Fikriye nerede? Karısı Fikriye’den haber alamayan Özay’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Ekim 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; önce Kübra ile Barış, sonra anneleri karşı karşıya geldi! Barış bebeği tanıyacak mı? Kübra ve Barış'ın son kararı ne? Eski karısının evinde bir gece kaldı, ortalık karıştı! Canlı yayında karısı Gülfidan'a yalvardı! Gülfidan Mehmet'i affedecek mi? Fatma aylar sonra baba ocağına döndü! Fatma annesinin göz yaşartan buluşması! Damatsız düğün yaptılar, o da yetmedi oğlunu Hatice Hanım'ın elinden aldılar! Hatice Hanım 18 yaşındaki oğlu Berkant'ı gelininin elinden kurtarabilecek mi? 8 aydır haber alınamayan Fikriye nerede? Karısı Fikriye'den haber alamayan Özay'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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