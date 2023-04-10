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Esra Erol 10 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 10.04.2023 16:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ahmet özür diledi, aşkını haykırdı ama Sariye boşanmak istedi! Hafta sonu neler yaşandı? Büyük hesaplaşmada büyük son! Boşanacaklar mı yoksa bir mucize olur barışacaklar mı? Hüseyin ve Şeyda’da ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ahmet özür diledi, aşkını haykırdı ama Sariye boşanmak istedi! Hafta sonu neler yaşandı? Büyük hesaplaşmada büyük son! Boşanacaklar mı yoksa bir mucize olur barışacaklar mı? Hüseyin ve Şeyda'da ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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