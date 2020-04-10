Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Havva kocası Harun’a ve yanına kaçtığı Selvi’ye seslendi, kızı Sibel isyan etti! Kavganın nedeni babası Yeter’in babasından kalan miras mı? Yeter ve Uğur’un son kararı ne olacak? Tolga 5 aydır kayıp olan ablası Merve’ye ve hiç görmediği yeğenine canlı yayında kavuştu! Hülya Karadeniz 20 Ocak günü 4 yaşındaki çocuğu Ecrin’i alarak ortadan kayboldu! Kayıp Hülya ve kızıyla ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Nisan 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Havva kocası Harun'a ve yanına kaçtığı Selvi'ye seslendi, kızı Sibel isyan etti! Kavganın nedeni babası Yeter'in babasından kalan miras mı? Yeter ve Uğur'un son kararı ne olacak? Tolga 5 aydır kayıp olan ablası Merve'ye ve hiç görmediği yeğenine canlı yayında kavuştu! Hülya Karadeniz 20 Ocak günü 4 yaşındaki çocuğu Ecrin'i alarak ortadan kayboldu! Kayıp Hülya ve kızıyla ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

10 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.