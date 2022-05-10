Esra Erol 10 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme! Altınlarla ilgili söylediği yalanlar ortaya çıktı, Meltem’le Eyüp sabah 7’de kaçtı! Eyüp’ün amacı neydi? Meltem’i neden kaçırdı? Büyük skandalda ikinci perde! Güler canlı yayına gelecek, aşık olduğu Mustafa ve karısı Fadime hakkında konuşacak! Sera üç çocuğunu da aldı Savaş’a kaçtı, abisi Ersin isyan etti! Sera’nın kaçtığı Savaş ilk defa konuşacak gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mayıs 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin konuştuğu olayda şok gelişme! Altınlarla ilgili söylediği yalanlar ortaya çıktı, Meltem'le Eyüp sabah 7'de kaçtı! Eyüp'ün amacı neydi? Meltem'i neden kaçırdı? Büyük skandalda ikinci perde! Güler canlı yayına gelecek, aşık olduğu Mustafa ve karısı Fadime hakkında konuşacak! Sera üç çocuğunu da aldı Savaş'a kaçtı, abisi Ersin isyan etti! Sera'nın kaçtığı Savaş ilk defa konuşacak gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.