Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat’tan beri kayıp olan Zeliha Çalışkan nerede? Kayıp Zeliha ile ilgili herkesi şoke edecek detay ne? 23 Şubat’ta ortadan kaybolan Müzeyyen eve dönecek mi? 18 Ocak sabahı ortadan kaybolan Zeynep Çapar’ın anne ve babasının büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat'tan beri kayıp olan Zeliha Çalışkan nerede? Kayıp Zeliha ile ilgili herkesi şoke edecek detay ne? 23 Şubat'ta ortadan kaybolan Müzeyyen eve dönecek mi? 18 Ocak sabahı ortadan kaybolan Zeynep Çapar'ın anne ve babasının büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle... ESRA EROL 10 MART SALI TEK PARÇA... 10 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.