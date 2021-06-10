Esra Erol 10 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 9 yaşındaki çocukla ilgili istismar iddiaları tüm Türkiye’ye ayağa kaldırdı! Kan donduran olayda yeni şahitler anlatacak! Yeni iddialar ortalığı karıştıracak! İstismarla ilgili skandal fotoğraf herkesi şoke edecek! Ayten Teyze Mustafa’yı tehdit mi ediyor? Mustafa neden kaçıyor? Karı kocanın herkesten sakladığı sır ne? En yakın arkadaşı Bayram’la kaçtı! O konuştu herkes çileden çıktı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! İhanete uğradı affetti, kocası bir kez daha evden gitti! Kocam Kadriye tarafında tehdit ve baskıyla tutuluyor diyen Kezban’ın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 9 yaşındaki çocukla ilgili istismar iddiaları tüm Türkiye'ye ayağa kaldırdı! Kan donduran olayda yeni şahitler anlatacak! Yeni iddialar ortalığı karıştıracak! İstismarla ilgili skandal fotoğraf herkesi şoke edecek! Ayten Teyze Mustafa'yı tehdit mi ediyor? Mustafa neden kaçıyor? Karı kocanın herkesten sakladığı sır ne? En yakın arkadaşı Bayram'la kaçtı! O konuştu herkes çileden çıktı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! İhanete uğradı affetti, kocası bir kez daha evden gitti! Kocam Kadriye tarafında tehdit ve baskıyla tutuluyor diyen Kezban'ın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.