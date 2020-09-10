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Esra Erol 10 Eylül Perşembe tek parça izle - 10.09.2020

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Giriş: 10.09.2020 16:58
Güncelleme:10.09.2020 20:02
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Eylül günü canlı yayınlanan programda; skandal sözler, skandal itiraflar! Begül Hanımın görümcesinin birlikte yaşadığı Emin Beyin canlı yayın sonrası söyledikleri şoke edecek! Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile ilk kez karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki kızını alıp ortadan kaybolan Nazan’ı Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca Esra Erol’da hesaplaşacak! Bir tarafta 15 gündür evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne! İki annenin gözyaşlarına neden olan bir adam! İki anne de evlatlarına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin’le ilgili çok önemli gelişme! Bir yıllık kaçış Esra Erol’da son buldu! Halasının oğlu Nazmi ile kaçan kocası Selahattin’le adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! 5 aylık hamile olan Melisa’nın eşi ve ailesiyle ilgili akılalmaz iddiaları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Eylül günü canlı yayınlanan programda; skandal sözler, skandal itiraflar! Begül Hanımın görümcesinin birlikte yaşadığı Emin Beyin canlı yayın sonrası söyledikleri şoke edecek! Kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile ilk kez karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki kızını alıp ortadan kaybolan Nazan'ı Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca Esra Erol'da hesaplaşacak! Bir tarafta 15 gündür evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne! İki annenin gözyaşlarına neden olan bir adam! İki anne de evlatlarına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin'le ilgili çok önemli gelişme! Bir yıllık kaçış Esra Erol'da son buldu! Halasının oğlu Nazmi ile kaçan kocası Selahattin'le adliye koridorlarında son kez karşı karşıya geldi! 5 aylık hamile olan Melisa'nın eşi ve ailesiyle ilgili akılalmaz iddiaları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

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