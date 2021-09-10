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Esra Erol 10 Eylül Cuma tek parça full izle

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Giriş: 10.09.2021 16:46
Güncelleme:10.09.2021 21:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Zafer’in son hamlesi çok konuşulacak! TikTok’tan tanıştığı kendisinden 30 yaş büyük Bayram Er’e kaçtı, her itirafı olay oldu! Vedat ve Tuğçe arasında büyük yüzleşme! 17 yaşındaki Elif ve Elif’i kaçırdığı iddia edilen Sinan Özbek nerede? Ailesi Sinan’ın nerede olduğunu biliyor mu? Sinan ve Elif’i kim saklıyor? Ailesini arayan Elif’in öyküsü! 24 Temmuz’dan beri haber alınamayan 18 yaşındaki Kadriye Rüveyda nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 10 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Zafer'in son hamlesi çok konuşulacak! TikTok'tan tanıştığı kendisinden 30 yaş büyük Bayram Er'e kaçtı, her itirafı olay oldu! Vedat ve Tuğçe arasında büyük yüzleşme! 17 yaşındaki Elif ve Elif'i kaçırdığı iddia edilen Sinan Özbek nerede? Ailesi Sinan'ın nerede olduğunu biliyor mu? Sinan ve Elif'i kim saklıyor? Ailesini arayan Elif'in öyküsü! 24 Temmuz'dan beri haber alınamayan 18 yaşındaki Kadriye Rüveyda nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 10 EYLÜL 2021-CUMA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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