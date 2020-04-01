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01.04.2020

Esra Erol 1 Nisan Çarşamba canlı yayın izle |Video - 01.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Nisan Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iddiaların hedefindeki M.Y. ile Tülay Denizli’nin bağlantısı ne? Turan neden çocuğundan DNA testi istedi? Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol’a hangi mesajı bıraktı! Fatma’nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Muharrem karısı Nurdan ile 23 gün sonra karşı karşıya gelecek! Sosyal medya bir yuvayı daha yıkıyor mu? Çocuğuna kavuşmak için gözyaşları döken Gonca’nın evladına kavuştuğu o anlar! Bir buçuk yaşındaki çocuğu ile birlikte Sercan’ın yanına kaçan Didem annesi Zehra Hanım ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Nisan Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iddiaların hedefindeki M.Y. ile Tülay Denizli'nin bağlantısı ne? Turan neden çocuğundan DNA testi istedi? Fatma neden bir anda ortadan kayboldu? Giderken Esra Erol'a hangi mesajı bıraktı! Fatma'nın herkesten sakladığı büyük sır ne? Muharrem karısı Nurdan ile 23 gün sonra karşı karşıya gelecek! Sosyal medya bir yuvayı daha yıkıyor mu? Çocuğuna kavuşmak için gözyaşları döken Gonca'nın evladına kavuştuğu o anlar! Bir buçuk yaşındaki çocuğu ile birlikte Sercan'ın yanına kaçan Didem annesi Zehra Hanım ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 1 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

1 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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