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Esra Erol 1 Eylül Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 01.09.2022 17:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 18 yıllık aile hasreti Esra Erol’da son buldu! Kadir hiç görmediği annesine canlı yayında kavuştu! Kadir’in hiç görmediği babasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Son yüzleşme son hesaplaşma! Emine Serdar’ı affedecek mi? Yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Alışveriş hastalığına tutulan, aldığı eşyaları satan, bıraktığı borçlarla iki ay önce ortadan kaybolan Sinemnur Erol nerede? Eve mi dönecek yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Yüzde 75 engelli İlknur’un son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 18 yıllık aile hasreti Esra Erol'da son buldu! Kadir hiç görmediği annesine canlı yayında kavuştu! Kadir'in hiç görmediği babasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Son yüzleşme son hesaplaşma! Emine Serdar'ı affedecek mi? Yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Alışveriş hastalığına tutulan, aldığı eşyaları satan, bıraktığı borçlarla iki ay önce ortadan kaybolan Sinemnur Erol nerede? Eve mi dönecek yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Yüzde 75 engelli İlknur'un son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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