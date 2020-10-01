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Esra Erol 1 Ekim Perşembe tek parça izle - 01.10.2020

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Giriş: 01.10.2020 16:56
Güncelleme:01.10.2020 20:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 8 ay önce Eray Eroğlu ile birlikte ortadan kayboldu, aylardır kimse hiçbir haber alamadı! Kayıp olan Arzu’yu Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Arzu aylardır neredeydi? Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, Arzu gerçekleri stüdyoda anlatacak! İhanet, şiddet, akılalmaz iddialar... Seda ve Murat günler sonra Esra Erol’da karşı karşıya gelecek! Esra Erol hamile genç bir kızın daha hayatına dokundu, 16 yaşında mağdur edilen genç kız yeni hayatına başladı! Yaşanan mağduriyetle ilgili son dakika gelişmesi! Karısı Zemzem evini terk etti, çocuklarının babası İbrahim Halil’e kaçtı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (1 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 8 ay önce Eray Eroğlu ile birlikte ortadan kayboldu, aylardır kimse hiçbir haber alamadı! Kayıp olan Arzu'yu Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Arzu aylardır neredeydi? Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, Arzu gerçekleri stüdyoda anlatacak! İhanet, şiddet, akılalmaz iddialar... Seda ve Murat günler sonra Esra Erol'da karşı karşıya gelecek! Esra Erol hamile genç bir kızın daha hayatına dokundu, 16 yaşında mağdur edilen genç kız yeni hayatına başladı! Yaşanan mağduriyetle ilgili son dakika gelişmesi! Karısı Zemzem evini terk etti, çocuklarının babası İbrahim Halil'e kaçtı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol 1 Ekim Perşembe tek parça izle
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