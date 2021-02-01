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Esra Erol 01 Şubat Pazartesi tek parça canlı izle - 01.02.2021

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Giriş: 01.02.2021 17:08
Güncelleme:01.02.2021 17:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (01 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 01 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu skandalı konuşmaya devam edecek. Mevla boşanma kararı aldı, milyonlar onunla tek yürek oldu. Salih'in son hamlesi herkesi şoke edecek! Mevla ile Nilüfer şimdi ne yapacak? Akılalmaz skandalda son perde! Türkiye gözyaşları içinde anne-kızın kavuşmasını izledi. Bugün büyük gün 20 yıllık hasret sona erecek. Naciye 20 yıl sonra oğluna kavuşacak! Denizli'den Gaziantep'e Tolga'ya kaçtı. Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı. Meltem'in son kararı ne olacak. Büyük aşk başlamadan bitecek mi? Yoksa Meltem tüm yaşananlara rağmen Tolga'yı mı seçecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 01 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu skandalı konuşmaya devam edecek. Mevla boşanma kararı aldı, milyonlar onunla tek yürek oldu. Salih'in son hamlesi herkesi şoke edecek! Mevla ile Nilüfer şimdi ne yapacak? Akılalmaz skandalda son perde! Türkiye gözyaşları içinde anne-kızın kavuşmasını izledi. Bugün büyük gün 20 yıllık hasret sona erecek. Naciye 20 yıl sonra oğluna kavuşacak! Denizli'den Gaziantep'e Tolga'ya kaçtı. Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı. Meltem'in son kararı ne olacak. Büyük aşk başlamadan bitecek mi? Yoksa Meltem tüm yaşananlara rağmen Tolga'yı mı seçecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

01 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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