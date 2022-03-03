Rusya - Ukrayna savaşında 8. gün! Bölgeden çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde de devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam ederken, Ukrayna'dan yapılan açıklamada Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Rus savaş uçakları İrpin'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Öte yandan Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. İşte Rusya - Ukrayna savaşından son dakika çatışma görüntüleri...

Giriş Tarihi: 03.03.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





