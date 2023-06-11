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Fenerbahçe Başakşehir maçı ATV canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.45’te start alacak dev maç ATV’den ekranlara gelecek. Organizasyonda son zaferini 2013'te alan Kanarya, müzeye 7. kez kupasını getirmek için sahaya çıkacak. İşte dev final öncesi iki takım 11'leri...

Giriş: 11 Haziran 2023, Pazar 09:42 Güncelleme: 11 Haziran 2023, Pazar 09:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun finali bugün İzmir'de yapılacak maçla kapanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Final karşılaşması ATV'den yayımlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.

5 YIL SONRA İLK
Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi.

DÖRT EKSİK
Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

2'DE 2 YAPTI
İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ile Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan mücadeleleri 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı- lacivertli ekip kazanmayı başardı.

KONFERANS LİGİ BİLETİ!
Avrupa'yı hedefleyen Başakşehir, Konferans Ligi'ne katılmak için kazanmak zorunda. Konferans Ligi biletini alan F.Bahçe kazanırsa ligi 5'nci sırada bitiren Adana Demirspor Avrupa'ya gidecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

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