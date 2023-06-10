Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım! Kanarya'nın Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım! Kanarya'nın Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Giriş: 10 Haziran 2023, Cumartesi 17:34 Güncelleme: 10 Haziran 2023, Cumartesi 17:46

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.

Portekizli teknik adamın belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro."

EN SON HABERLER

Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım! Kanarya'nın Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe! Ferdi'den harika vole! Fenerbahçe 3-0 Sivasspor (MAÇIN GOLLERİ)
Ziraat Türkiye Kupası | Yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
ZTK'da final yolunda avantaj Başakşehir'in! Başakşehir 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU)
Sivas'ta sessiz gece! ZTK'da tur Kadıköy'e kaldı! Sivasspor 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)