Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.