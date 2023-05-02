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Türkiye Kupası Haberler Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor canlı izle | 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Giriş: 02 Mayıs 2023, Salı 10:10 Güncelleme: 02 Mayıs 2023, Salı 10:18

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

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