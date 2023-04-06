Canlı | Fenerbahçe - Kayserispor ZTK maçı A Spor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Emre, Rossi, Serdar, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam

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İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

ÇOK SAYIDA SAKAT VAR

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.

KAZANAN EKİP SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek. Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.