ZTK'da çeyrek final maçı: Ankaragücü - Trabzonspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final müsabakasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 4 Nisan Salı günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz.

İŞTE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Višća, Marković, Gómez

HAKEM: Zorbay Küçük