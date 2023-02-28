ZTK maçları ne zaman oynanacak 2023? Ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor? Çeyrek final tarihleri ve eşleşmeler...

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası maçları ertelenmişti. Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların başlamasıyla birlikte gözler ZTK maçlarının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından merak konusu oluyor. Peki, ZTK maçları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş: 28.02.2023 09:15

Ertelenen ZTK maçlarının başlayacağı tarih arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 11 ilde yıkıma ve can kaybına neden olan depremler hepimizi derinden sarstı. Üç haftalık sürenin ardından yavaş yavaş normal hayata dönülmeye başlandı. Şimdi ise futbolu yakından takip edenler. "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, haberin detayları...

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

ZTK'da son 16 turu tamamlanmıştı ve çeyrek final mücadeleleri bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi. Ancak TFF'den ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yeni tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

TFF'nin ocak ayında yaptığı açıklamada ZTK karşılaşmaları hakkında, ''Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.'' ifadeleri yer almıştı.

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Başakşehir

Fenerbahçe - Kayserispor



Trabzonspor - Ankaragücü

Sivasspor - Gaziantep FK (Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ile Sivasspor yarı finale çıktı.)

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