Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! İşte çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. ZTK çeyrek final kura çekiminde Fenerbahçe,Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Kayserispor'la eşleşirken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i konuk edecek.

Giriş: 24.01.2023 09:10 Güncelleme: 24.01.2023 14:43

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK / FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR / ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR

Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İKİ BÜYÜK SERİBAŞI OLDU
Kura çekimine, geçen sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ile son lig şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra geçen sezon ligde sıralamada üstte yer alan Fenerbahçe ve Başakşehir, seribaşı olarak katılacak. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçlar sonucu tur atlayanlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finale katılmaya hak kazanacak. Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR
SİVASSPOR
FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR
TRABZONSPOR



SERİBAŞI OLMAYANLAR
GALATASARAY
GAZİANTEP FK
ANKARAGÜCÜ
KAYSERİSPOR

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