ZTK çeyrek final kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final maçları ne zaman oynanacak?

"ZTK çeyrek final kura tarihi ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, son 16 tur mücadelelerinin sona ermesiyle gündeme geldi. ZTK çeyrek ve yarı final maçlarının tarihi de açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Peki, "ZTK çeyrek final kurası saat kaçta?"," Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi kanalda? " İşte, detaylar..

ZTK ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te yapılacak. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Sivasspor

Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir

Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe