ZTK'da heyecan sürüyor! Ankaragücü - Beşiktaş CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu karşılaşmayı sitemizden ve A Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş: 18.01.2023 17:34 Güncelleme: 18.01.2023 18:40

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor.

Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Ankaragücü 1-0 Beşiktaş GOL: Sowe (Dk. 12) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka.

ANKARAGÜCÜ'NE KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ı ağırlayacak Ankaragücü'ne mücadele öncesi kötü haber geldi.

Başkent ekibinde Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş JK maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor ZTK'DA SON 16 TURU HEYECANI BAŞLIYOR

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