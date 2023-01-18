ZTK'da heyecan sürüyor! Ankaragücü - Beşiktaş CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor.
Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
Ankaragücü 1-0 Beşiktaş GOL: Sowe (Dk. 12) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka.
ANKARAGÜCÜ'NE KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ı ağırlayacak Ankaragücü'ne mücadele öncesi kötü haber geldi.
Başkent ekibinde Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş JK maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.