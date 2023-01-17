ZTK'da son 16 heyecanı! Alanyaspor-Galatasaray CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Çeyrek finale kalmak için sahaya çıkacak iki takım da Süper Lig'deki son maçlarını kazandı. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Maçı sitemizden ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 17.01.2023 17:40 Güncelleme: 17.01.2023 18:32

ASpor CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

GALATASARAY'DA BİRÇOK EKSİK VAR

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Okan Buruk, Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i kadroya dahil etmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efecan, Zinedine, Efkan, Pererira, Lusamba, A. Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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