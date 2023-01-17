Antalyaspor - Kayserispor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.
ZTK son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel.
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kemen, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan.
ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor ekranlarında yayınlanıyor.
17 OCAK 2023 SALI
14:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
17:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY
18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA
14:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17:45 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ
20:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE
17:30 GAZİANTEP FK - ARABAM.COM KONYASPOR
20:30 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR