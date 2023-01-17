Antalyaspor - Kayserispor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş: 17.01.2023 17:26 Güncelleme: 17.01.2023 18:41

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

ZTK son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Nakajima, Sinan, Veysel.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Emrah, Kemen, Ackah, Karimi, Ramazan, İlhan.

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor ekranlarında yayınlanıyor.

17 OCAK 2023 SALI

14:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

17:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY

18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA

14:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

17:45 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ

20:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR

19 OCAK 2023 PERŞEMBE

17:30 GAZİANTEP FK - ARABAM.COM KONYASPOR

20:30 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

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