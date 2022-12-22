Mücadelede gol perdesini Çaykur Rizespor adına 7. dakikada Sefa Yılmaz açtı.

Ardından 45+1'de Deniz Hürmet takımının 2. golünü kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor'da ise Akintola 68'de penaltıdan takımı adına gol kilidini açtı

Maçta dakikalar 85'ü gösterdiğinde ise Emre Akbaba sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

89. dakikada ise Benhu Keser Çaykur Rizespor adına büyük bir fırsatı tepti ve penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise Çaykur Rizespor adına 105+1'de sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıktı ve skoru 3-2ye getirdi. 108'de ise Çaykur Rizespor adına Alberk bu sefer skoru 4-2'ye getiren golü attı.

Gol düellosunda 116'da Yusuf Sarı takımının 3. golünü kaydetti. Bu gollerle beraber maç 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor'un galibiyeti ile sona erdi.

MAÇIN GOLLERİ TIKLA İZLE

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 0-1

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 0-2

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 1-2

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-2

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-3

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-4

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 3-4

ADANA DEMİRSPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

Ziraat Türkiye Kupası'na Adana Demirspor, 3. Tur'dan dahil oldu.

Mavi Şimşekler, 3. Tur'da Adıyaman FK'yı, 4. Tur'da ise Nazilli Belediye'yi eledi.

ADANA DEMİRSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 5-0 Adıyaman FK

Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediye

ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) 3. turdan katıldı.

Rizespor, kupada adını 5. tura yazdırmayı başardı.

Çaykur Rizespor, 3. Tur'da Boyabat 1868'i, 4. Tur'da ise Kırklarelispor'u geçti.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇ SONUÇLARI

Çaykur Rizespor 3-0 Boyabat 1868

Çaykur Rizespor 2-1 Kırklarelispor

BEŞİNCİ TUR MAÇLARI

20 ARALIK 2022 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR

13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR

15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK

19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR

17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR

19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ