Mücadelede gol perdesini Çaykur Rizespor adına 7. dakikada Sefa Yılmaz açtı.
Ardından 45+1'de Deniz Hürmet takımının 2. golünü kaydetti.
Ev sahibi Adana Demirspor'da ise Akintola 68'de penaltıdan takımı adına gol kilidini açtı
Maçta dakikalar 85'ü gösterdiğinde ise Emre Akbaba sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.
89. dakikada ise Benhu Keser Çaykur Rizespor adına büyük bir fırsatı tepti ve penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda ise Çaykur Rizespor adına 105+1'de sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıktı ve skoru 3-2ye getirdi. 108'de ise Çaykur Rizespor adına Alberk bu sefer skoru 4-2'ye getiren golü attı.
Gol düellosunda 116'da Yusuf Sarı takımının 3. golünü kaydetti. Bu gollerle beraber maç 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor'un galibiyeti ile sona erdi.
MAÇIN GOLLERİ TIKLA İZLE
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 0-1
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 0-2
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 1-2
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-2
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-3
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-4
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 3-4
ADANA DEMİRSPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ
Ziraat Türkiye Kupası'na Adana Demirspor, 3. Tur'dan dahil oldu.
Mavi Şimşekler, 3. Tur'da Adıyaman FK'yı, 4. Tur'da ise Nazilli Belediye'yi eledi.
ADANA DEMİRSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor 5-0 Adıyaman FK
Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediye
ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ
TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) 3. turdan katıldı.
Rizespor, kupada adını 5. tura yazdırmayı başardı.
Çaykur Rizespor, 3. Tur'da Boyabat 1868'i, 4. Tur'da ise Kırklarelispor'u geçti.
İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇ SONUÇLARI
Çaykur Rizespor 3-0 Boyabat 1868
Çaykur Rizespor 2-1 Kırklarelispor
BEŞİNCİ TUR MAÇLARI
20 ARALIK 2022 SALI
13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR
13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR
15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR
17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK
19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE
21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR
21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA
13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR
17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR
19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR
21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE
13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ
15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR
17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ