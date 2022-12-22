Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 5 tur maçları bugün sona eriyor. Saat 19.00'da Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor son 16'ya kalmak için kozlarını paylaşıyor. Maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Öte yandan Adana Demirspor - Çaykur Rizespor 11'leri açıklandı. Maça dair detaylar ve maçın golleri ahaber.com.tr'de...

Giriş: 22.12.2022 18:37 Güncelleme: 22.12.2022 18:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan 5 tur maçları ile sürüyor.

Saat 19.00'da başlayan Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ile iki takım son 16'ya kalmak için kozlarını paylaşıyor.

Zorlu müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Maça dair detaylar ve maçın golleri ahaber.com.tr'de...

ASpor CANLI YAYIN

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Manev, Abdurrahim, Gökhan, Ndiaye, Berk, Henry, Akintola, Bjarnason

Çaykur Rizespor: Zafer, Ercan, Anıl, Eren, Mithat, Papa, Miya, Ronaldo, Sefa, Benhur, Deniz

ADANA DEMİRSPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

Ziraat Türkiye Kupası'na Adana Demirspor, 3. Tur'dan dahil oldu.

Mavi Şimşekler, 3. Tur'da Adıyaman FK'yı, 4. Tur'da ise Nazilli Belediye'yi eledi.

ADANA DEMİRSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 5-0 Adıyaman FK

Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediye

ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) 3. turdan katıldı.

Rizespor, kupada adını 5. tura yazdırmayı başardı.

Çaykur Rizespor, 3. Tur'da Boyabat 1868'i, 4. Tur'da ise Kırklarelispor'u geçti.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇ SONUÇLARI

Çaykur Rizespor 3-0 Boyabat 1868

Çaykur Rizespor 2-1 Kırklarelispor

BEŞİNCİ TUR MAÇLARI

20 ARALIK 2022 SALI
13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR
13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR
15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR
17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK
19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE
21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA
13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR
17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR
19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR
21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE
13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ
15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR
17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

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