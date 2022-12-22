Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan 5 tur maçları ile sürüyor.

Saat 19.00'da başlayan Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ile iki takım son 16'ya kalmak için kozlarını paylaşıyor.

Zorlu müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Maça dair detaylar ve maçın golleri ahaber.com.tr'de...

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Samet, Manev, Abdurrahim, Gökhan, Ndiaye, Berk, Henry, Akintola, Bjarnason

Çaykur Rizespor: Zafer, Ercan, Anıl, Eren, Mithat, Papa, Miya, Ronaldo, Sefa, Benhur, Deniz





ADANA DEMİRSPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

Ziraat Türkiye Kupası'na Adana Demirspor, 3. Tur'dan dahil oldu.

Mavi Şimşekler, 3. Tur'da Adıyaman FK'yı, 4. Tur'da ise Nazilli Belediye'yi eledi.

ADANA DEMİRSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 5-0 Adıyaman FK

Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediye

ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2022 ZTK KARNESİ

TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na (ZTK) 3. turdan katıldı.

Rizespor, kupada adını 5. tura yazdırmayı başardı.

Çaykur Rizespor, 3. Tur'da Boyabat 1868'i, 4. Tur'da ise Kırklarelispor'u geçti.

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN MAÇ SONUÇLARI

Çaykur Rizespor 3-0 Boyabat 1868

Çaykur Rizespor 2-1 Kırklarelispor

BEŞİNCİ TUR MAÇLARI

20 ARALIK 2022 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR

13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR

15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK

19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR

17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR

19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ