Kasımpaşa-Ümraniyespor ve Ankaragücü-Tuzlaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçı ne zaman, saat kaçta?

Kasımpaşa ile Ümraniyespor Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Ali Palabıyık tarafından yönetilen Kasımpaşa-Ümraniyespor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Ümraniyespor maçı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca aynı saatte başlayan diğer mücadele, Ankaragücü ile Tuzlaspor Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Suat Arslanboğa tarafından yönetilen Ankaragücü-Tuzlaspor maçı, Eryaman Stadyumu'nde oynanıyor. Ankaragücü-Tuzlaspor maçını dönüşümlü yayınını A Spor'dan izleyebilirsiniz.

Giriş: 20.12.2022 12:46 Güncelleme: 20.12.2022 12:48

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede ise Ali Palabıyık görev alıyor. Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı 13.00'da başladı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken

Ümraniyespor: Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Sinan, Marlon, Diack, Zahid, Pepe, Tasos, Jese, Macheda. #Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Mata, Bilal, Cisse, Kone, Adeniyi.

Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Mata, Bilal, Cisse, Kone, Adeniyi

EN SON HABERLER

Kasımpaşa-Ümraniyespor ve Ankaragücü-Tuzlaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Sivasspor'un
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü! Dört büyüklerin rakibi belli oldu | İşte ZTK'da 5. tur eşleşmeleri
Fatih Karagümrük Kırşehir'i 3 golle geçti! ZTK'da üst tura yükseldi
BİZE ULAŞIN