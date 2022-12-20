Kasımpaşa-Ümraniyespor ve Ankaragücü-Tuzlaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede ise Ali Palabıyık görev alıyor. Kasımpaşa - Ümraniyespor maçı 13.00'da başladı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken
Ümraniyespor: Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb
İLK 11'LER
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Sinan, Marlon, Diack, Zahid, Pepe, Tasos, Jese, Macheda. #Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Mata, Bilal, Cisse, Kone, Adeniyi.
Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Mata, Bilal, Cisse, Kone, Adeniyi