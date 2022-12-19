Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne Sivasspor'un

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek. Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Giriş: 19.12.2022 09:16

Türkiye Kupası'nın son sahibi kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılarda Esenler Erokspor maçı öncesinde futbolcular Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie'nin sakatlığı bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

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