Serhat Ardahan Spor-Kars 36 Spor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. Serhat Ardahan Spor sahasında Kars 36 Spor'u konuk edecek. Peki; Serhat Ardahan Spor-Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Giriş: 13.09.2022 12:31 Güncelleme: 13.09.2022 12:32

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Serhat Ardahan Spor ve Kars 36 kozlarını paylaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

SERHAT ARDAHAN SPOR - KARS 36 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, A Spor'da naklen ekranlara gelecek.

Serhat Ardahan Spor - Kars 36 maçı saat 13.00'te başlayacak.

👕 Serhat Ardahanspor: Ali Eren, Olcay, Kemal, Aykut, Oktay, Hüseyin, Atakan, Mertcan, Ferit, Ayhan, Erhan

👕 Kars 36 Spor: Fatih, Serkan, İbrahim, Muhammed Furkan, Serdar, Buğra, Muhammed Burak, Oğuzhan, Ümit, Yusuf, Miraç

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