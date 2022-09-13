Serhat Ardahan Spor-Kars 36 Spor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Serhat Ardahan Spor ve Kars 36 kozlarını paylaşacak.
SERHAT ARDAHAN SPOR - KARS 36 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, A Spor'da naklen ekranlara gelecek.
Serhat Ardahan Spor - Kars 36 maçı saat 13.00'te başlayacak.
👕 Serhat Ardahanspor: Ali Eren, Olcay, Kemal, Aykut, Oktay, Hüseyin, Atakan, Mertcan, Ferit, Ayhan, Erhan
👕 Kars 36 Spor: Fatih, Serkan, İbrahim, Muhammed Furkan, Serdar, Buğra, Muhammed Burak, Oğuzhan, Ümit, Yusuf, Miraç