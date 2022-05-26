Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Sırada Emre Can var

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturması için artık gün sayılıyor.

Portekizli hoca resmi olarak göreve başlamasa da Sarı-Lacivertli takım İsmail Kartal önderliğinde transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Jorge Jesus ile görüşmelerde son aşamaya gelen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler yeni hocasını beklemeden ilk transferini yaptı. Ayrıca gönderilmeye çalışılan yıldız isme de ülkesinden talip çıktı. Son olarak Fenerbahçe'nin biri Portekizli biri Yunan olmak üzere iki oyuncu için Beşiktaş ve Trabzonspor ile yarıştığı iddia edildi.

Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'nun golcüsü "Gabigol" lakaplı Gabriel Barbosa'nın transferini bitirdiğini yazdı.

Prado, "Jesus 2019-20'de Flamengo'yu çalıştırdı ve Gabigol ile harika bir ilişkisi var. Portekizli teknik adam Brezilya tatilinde eski öğrencilerinden sadece Gabigol ile görüştü. Aslında oyuncunun Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Ancak söz konusu Jorge Jesus olunca işler değişti" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN EMRE CAN BOMBASI

Jose Sosa'nın sözleşmesinin bitecek, Luiz Gustavo'nun da gönderilecek olması sebebiyle orta saha arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'dan Emre Can ile ilgilendiği iddia edildi.

Alman ekibinin, 2 yıl daha kontratı olan 28 yaşındaki yıldızı yeni sezonda düşünmediği ifade ediliyor. Henüz resmi bir gelişme olmasa da Emre'nin adı bile taraftarları heyecanlandırdı. (Takvim)

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN ANDRE FRANCO SAVAŞI

Portekiz'in O Jogo Gazetesi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Andre Franco transferi için yarıştığını yazdı. Haberde "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı. Ancak henüz resmi bir teklif sunulmadı" yorumu yapıldı.

Ayrıca Estoril'in 24 yaşındaki oyuncunun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ KALECİSİ ERTUĞRUL TAŞKIRAN

Berke Özer'in ayrılacak olması sebebiyle kaleye takviye düşünen Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran'ın transferini bitirdi.

Kasımpaşa ile iyi ilişkileri bulunan Fenerbahçe bu transfer için 3 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek. 32 yaşındaki kaleci ise yıllık 3 milyon TL kazanacak. (Takvim)

LUIZ GUSTAVO'YA BOTAFOGO KANCASI

Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'ya ülkesinin takımlarından Botafogo'nun talip olduğu iddia edildi.

2019 yılında bu yana Fenerbahçe'nin formasını giyen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 28 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. (Fanatik)

MASOURAS İÇİN FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KARŞI KARŞIYA

Yunan Sportime ve SportPress24 gazeteleri, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Olympiakoslu Georgios Masouras ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Yunan kulübünün Masouras için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu, Trabzonspor'un Nwakaeme'nin ayrılık ihtimaline karşı Masouras'ı düşündüğü kaydedildi.