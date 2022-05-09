ZTK'da yarı final heyecanı: Trabzonspor'un Kayseri maçı kamp kadrosu belli oldu (Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, Kayseri'ye hareket etti. Diğer yandan Trabzonspor'un Kayserispor maçı için kamp kadrosu da açıklandı. Peki, Yukatel Kayserispor – Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar... (SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ)

Giriş: 09.05.2022 17:57 Güncelleme: 09.05.2022 18:00

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye gitti.

Kafilede Siopis, Kouassi, Denswil, Peres ve Koita'nın yer almadığı görüldü.

Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Puchacz, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.

YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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