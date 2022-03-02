Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 2 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk etti. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetti.

Kayserispor 6. dakika Gavranovic'in ceza alanı içinden kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti.

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Beşiktaş, 43. dakikada Rosier'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

65. dakikada kontra atak fırsatı yakalayan Kayserispor Miguel Cardoso ile golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

KAYSERİSPOR'UN İKİNCİ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş'ı turnuva dışına iten Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole içeri doldurdu. Ceza sahasının hemen dışında topu göğsüne alan Gavranovic, Montero'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Teixeira'nın kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

31'inci dakikada Rosier'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ghezzal, yerde içeri çevirdi. Batshuayi'nin vurmadığı top Teixeira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kayserispor savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

43'üncü dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kenan Karaman, ceza sahası içindeki Atiba'yı gördü. Atiba bekletmeden penaltı noktasına hareketlenen Rosier'e aktardı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

65'inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

77'nci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

80'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.

90+2'nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5'nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi'ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi'nin vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1'lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.