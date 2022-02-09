Hatayspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER!
HATAYSPOR: Munir, Sadık, Fatih, Simon, Samuel, Onur, Dylan, Ruben, Kahraba, Ayoub, Mame Diouf
ANTALYASPOR: Diogo, Floranus, Haji, Milosevic, Güray, Poli, Ghacha, Gökdeniz, Doğukan Nelik, Hakan, Veysel
Kupaya 4. turdan giren giren Hatayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Eyüpspor maçını penaltılarda 5-4 kazandı, 5. turda Bursaspor 'u Menemenspor'u 1-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.
Kupaya 3. turdan giren giren Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0'la geçti. 4. turda Amed Sportif'i 4-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, 5. turda Giresunspor'a 2-1'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.