Hatayspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı

Hatayspor ile Antalyaspor Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor. Mert Güzenge tarafından yönetilen Hatayspor-Antalyaspor maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Hatayspor-Antalyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş: 09.02.2022 16:51 Güncelleme: 09.02.2022 17:13

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER!
HATAYSPOR: Munir, Sadık, Fatih, Simon, Samuel, Onur, Dylan, Ruben, Kahraba, Ayoub, Mame Diouf

ANTALYASPOR: Diogo, Floranus, Haji, Milosevic, Güray, Poli, Ghacha, Gökdeniz, Doğukan Nelik, Hakan, Veysel

Kupaya 4. turdan giren giren Hatayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Eyüpspor maçını penaltılarda 5-4 kazandı, 5. turda Bursaspor 'u Menemenspor'u 1-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Kupaya 3. turdan giren giren Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0'la geçti. 4. turda Amed Sportif'i 4-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, 5. turda Giresunspor'a 2-1'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Hatayspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izle | 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı
Bandırmaspor Sivasspor maç sonucu: 2-4
Futbol sahalarında ender görülen olay! ZTK'ya damga vurdu! Emiliano Viviano soğuktan tir tir titredi
Kayserispor Türkiye Kupasında çeyrek finalde! Fenerbahçe 0-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
9 gollü maçta turlayan Fatih Karagümrük! Fatih Karagümrük 5-4 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
BİZE ULAŞIN