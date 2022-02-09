Denizlispor - Trabzonspor CANLI YAYIN | Fırtına kupada tur peşinde

Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali hedefliyor.

10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

Muhtemel 11'ler



Denizlispor: Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, Ömer



Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis.

ROTASYONLU KADRO

Bordo-mavili ekip, TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Altaş Denizlispor ile oynayacağı müsabakaya rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, müsabakada az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.