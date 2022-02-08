Fenerbahçe - Kayserispor (CANLI İZLE) ZTK'da çeyrek finale hangi ekip kalacak? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmayı canlı olarak haberimiz içinden izleyebilirsiniz.

Giriş: 08.02.2022 18:04 Güncelleme: 08.02.2022 19:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha

KAYSERİSPOR: (MUHTEMEL) Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

KANARYA'DA 4 KRİTİK EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

KAYSERİ'DE 3 VAKA BİRDEN

Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fenerbahçe maçında görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Fenerbahçe - Kayserispor (CANLI İZLE) ZTK'da çeyrek finale hangi ekip kalacak? A Spor canlı izle...
Fatih Karagümrük - Konyaspor (CANLI İZLE) ZTK'da kritik karşılaşma A Spor canlı izle
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı devirdi! MAÇ SONUCU: Kasımpaşa-Gaziantep FK 1-2
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler
BİZE ULAŞIN