Fenerbahçe - Kayserispor (CANLI İZLE) ZTK'da çeyrek finale hangi ekip kalacak? A Spor canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha

KAYSERİSPOR: (MUHTEMEL) Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

KANARYA'DA 4 KRİTİK EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

KAYSERİ'DE 3 VAKA BİRDEN

Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fenerbahçe maçında görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.