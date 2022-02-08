CANLI | Kasımpaşa Gaziantep FK maçı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu karşılaşma

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşıya karşıya gelirken, zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Giriş: 08.02.2022 14:24 Güncelleme: 08.02.2022 14:38

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başladı. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başladı.

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

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