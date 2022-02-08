CANLI | Kasımpaşa Gaziantep FK maçı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu karşılaşma

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başladı. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başladı.
KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet.
Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.
Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.