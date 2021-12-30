Öznur Kablo Malatyaspor Bandırmaspor A Spor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları saat kaçta?

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü ile Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy tarafından yönetilen Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Bandırmaspor maçı, Yeni Malatya Stadyumu'nde oynanıyor. Karşılaşmayı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Giriş: 30.12.2021 12:49 Güncelleme: 30.12.2021 13:14

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor ve Bandırmaspor, Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatyaspor oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Bandırmaspor ise oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

ASpor CANLI YAYIN

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı ekip, Yeni Malatya Stadı'nda teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Antrenmanda futbolcular taktik çalışmayla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.00'te başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

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