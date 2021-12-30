Beşiktaş Altay maçı A Spor canlı izle! Beşiktaş Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka merakla bekleniyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ALTAY MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, MONTERO, UMUT, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, CAN, GÜVEN, BATSHUAYI

ALTAY: LIS, ÖZGÜR, NADERI, BJORKANDER, KAZIMCAN, ZEKİ, POKO, PİNARES, THIAM, KAPPEL, PAIXAO

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON KUPAYI ALMIŞTI

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti. Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

ALTAY'DA 5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.

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