Göztepe - Samsunspor A Spor canlı şifresiz izle! Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmayı haberimiz içinde bulunan canlı yayından izleyebilirsiniz.

Giriş: 29.12.2021 18:02 Güncelleme: 29.12.2021 18:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Kahraman, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cheriff

Samsunspor: Alp, Melih, Berk, Yunus, Ali, Semih, Cihan, Melih, Hakan, Polat, Ali K.

A SPOR'DAN ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR

Göztepe - Samsunspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Arda Kardeşler düdük çalıyor.. Alpaslan Dedeş ile Ali Tuna, Arda Kardeşler'in yardımcıları olarak görev alıyor. Çağdaş Altay ise maçın dördüncü hakemi oldu.

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