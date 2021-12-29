Göztepe - Samsunspor A Spor canlı şifresiz izle! Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Göztepe: İrfan, Murat, Kahraman, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cheriff
Samsunspor: Alp, Melih, Berk, Yunus, Ali, Semih, Cihan, Melih, Hakan, Polat, Ali K.
A SPOR'DAN ŞİFRESİZ YAYINLANIYOR
Göztepe - Samsunspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER
Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Arda Kardeşler düdük çalıyor.. Alpaslan Dedeş ile Ali Tuna, Arda Kardeşler'in yardımcıları olarak görev alıyor. Çağdaş Altay ise maçın dördüncü hakemi oldu.