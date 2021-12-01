Adanaspor-Kocaelispor ve Fatih Karagümrük-Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.

Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;

11'LER

Adanaspor: Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim

Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt ErdinçFatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze

Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil