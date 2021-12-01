Adanaspor-Kocaelispor ve Fatih Karagümrük-Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor. Günün programında Adanaspor evinde Kocaelispor'u konuk ederken Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük Sarıyer ile karşı karşıya geliyor.

Giriş: 01.12.2021 15:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.

Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;

ASpor CANLI YAYIN

11'LER

Adanaspor: Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim

Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt ErdinçFatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze

Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil

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