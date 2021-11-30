Antalyaspor - Amed Sportif maçı A Spor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. A Spor'dan CANLI yayınlanan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinde de izleyebilirler.

Giriş: 30.11.2021 21:00

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Günün son maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

ANTALYASPOR - AMED SPORTİF MAÇI A SPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - AMED SPORTİF İLK 11'LER

Antalyaspor: Sousa, Floranus, Naldo, Bahadır, Eren, Erkan, Mevlüt Han, Hakan, Houssam, Gökdeniz, Emir

Amed Sportif: Bekir, Hüseyin, Oğuz, Ercan, Denis, Cerem, Kutay, Mehmet, Bünyamin, Okan, Mervan

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