Antalyaspor - Amed Sportif maçı A Spor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Günün son maçında Antalyaspor sahasında Amed Sportif ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
ANTALYASPOR - AMED SPORTİF MAÇI A SPOR CANLI İZLE
ANTALYASPOR - AMED SPORTİF İLK 11'LER
Antalyaspor: Sousa, Floranus, Naldo, Bahadır, Eren, Erkan, Mevlüt Han, Hakan, Houssam, Gökdeniz, Emir
Amed Sportif: Bekir, Hüseyin, Oğuz, Ercan, Denis, Cerem, Kutay, Mehmet, Bünyamin, Okan, Mervan