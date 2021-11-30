Adana Demirspor - Serik Belediyespor | A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ahaber.com.tr üzerineden seyredebilirsiniz...

Giriş: 30.11.2021 19:05 Güncelleme: 30.11.2021 20:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Adana Demirspor sahasında Serik Belediyespor'u konuk ediyor.

MAÇTA 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Semih, Tayyip, Kaan, Gökhan, Sinan, Metehan, Bjarnason, Yunus, Balotelli.

Serik Belediyespor: İbrahim, Ahmet, Burak, Sezai, Çınar, Ahmet Çakmak, Ferdi, Okan, Furkan, Burak, Zafer.

A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ahaber.com.tr üzerineden seyredebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 1-0

Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 2-0

Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 3-0

Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 4-0

Adana Demirspor - Serik Belediyespor: 5-0

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