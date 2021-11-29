Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları | Futbolseverler ekran başına! Heyecan kaldığı yerden devam ediyor

30 KASIM 2021 SALI
13:00 KASIMPAŞA - B.Ü. ALANYA KESTELSPOR
*15:00 ALTAY - MANİSA FK
*15:00 BURSASPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİRSPOR - BODRUMSPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR - SERİK BELEDİYESPOR
21:00 FTA ANTALYASPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER
01 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
13:00 ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARASPOR
*15:00 V. FATİH KARAGÜMRÜK - SARIYER SK
*15:00 ADANASPOR - KOCAELİSPOR
17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - OSMANİYESPOR FK
19:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - A.H. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
21:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - EYÜPSPOR
02 ARALIK 2021 PERŞEMBE
13:00 GZT GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR
*15:00 Ö.K. YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR
*15:00 ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR
17:00 GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR
19:00 İ.H. KONYASPOR - S. VANSPOR FK
21:00 GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR