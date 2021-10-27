Kocaelispor - Bayburt Özel İdarespor maçı A Spor canlı izle | 2021 Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı

Kocaelispor - Bayburt Özel İdarespor maçı A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya gelecek.

Giriş: 27.10.2021 12:56

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Bayburt Özel İdarespor kozlarını paylaşıyor. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kocaelispor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Kocaelispor - Bayburt Özel İdarespor maçı, 27 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'da oynanacak.

KOCAELİSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kocaelispor - Bayburt Özel İdarespor maçı 27 Ekim Çarşamba günü günü 13.00'da A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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