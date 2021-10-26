Samsunspor - 1922 Konyaspor ZTK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile 1992 Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.
SAMSUNSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Boli, Berk Taşkın, Melih, Cihan, Gökhan Karadeniz, Semih, Melih Okutan, Mehmet Akyüz, Eraldo Cinari
1922 KONYASPOR: Tuğrul, Cihat, Şehmus, Tamer, Emre, Mücahit, Çağrı, Mert, Ali, Hacı Ömer, Mehmet Büyüksayar