Samsunspor - 1922 Konyaspor ZTK maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Samsunspor ve 1992 Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Samsunspor - 1992 Konyaspor mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Samsunspor - 1992 Konyaspor maçı canlı izle...

Giriş: 26.10.2021 18:28

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile 1992 Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali, Boli, Berk Taşkın, Melih, Cihan, Gökhan Karadeniz, Semih, Melih Okutan, Mehmet Akyüz, Eraldo Cinari

1922 KONYASPOR: Tuğrul, Cihat, Şehmus, Tamer, Emre, Mücahit, Çağrı, Mert, Ali, Hacı Ömer, Mehmet Büyüksayar

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