Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

26 EKİM 2021 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR

15:30 ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR

18:00 Y. SAMSUNSPOR - K. T. 1922 KONYASPOR

20:45 ADANASPOR - ADIYAMAN FK

27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

13:00 KOCAELİSPOR - A. Z. BAYBURT Ö. İ. S.

15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR

18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR

20:45 YUKATEL KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

13:00 B. S. ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR

15:30 SAKARYASPOR - K. KARAKÖPRÜ BLD. SPOR

18:00 F. T. ANTALYASPOR - DİYARBEKİRSPOR

20:45 ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK