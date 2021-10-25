Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor…
Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
26 EKİM 2021 SALI
13:00 MKE ANKARAGÜCÜ - SOMASPOR
15:30 ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR
18:00 Y. SAMSUNSPOR - K. T. 1922 KONYASPOR
20:45 ADANASPOR - ADIYAMAN FK
27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA
13:00 KOCAELİSPOR - A. Z. BAYBURT Ö. İ. S.
15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR
18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR
20:45 YUKATEL KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR
28 EKİM 2021 PERŞEMBE
13:00 B. S. ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR
15:30 SAKARYASPOR - K. KARAKÖPRÜ BLD. SPOR
18:00 F. T. ANTALYASPOR - DİYARBEKİRSPOR
20:45 ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK