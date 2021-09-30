CANLI | Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları oynanıyor. Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle. Kura çekimi öncesi 3. tura yükselen son ekipler de netleşiyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Zorlu mücadele Dumlupınar'da oynanıyor.

Giriş: 30.09.2021 15:33

BELEDİYE KÜTAHYASPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belediye Kütahyaspor'un sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maç bugün 15.30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Belediye Kütahyaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

İLK 11'LER

Belediye Kütahyaspor: Doğukan, İbrahim Yakup, Erdinç, İbrahim, Ali Mert, Ali Han, Bilal ,Muhammet Enes, Onur, Enes, Talha

Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Sefa, Fatih, Nebi, Metin, Serhat, Tolga, Furkan Akın, Ender, Furkan Safi, Güray Fırat

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