CANLI | Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da

BELEDİYE KÜTAHYASPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Belediye Kütahyaspor'un sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maç bugün 15.30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor... Belediye Kütahyaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. A Spor'dan naklen yayınlanan Belediye Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE
İLK 11'LER
Belediye Kütahyaspor: Doğukan, İbrahim Yakup, Erdinç, İbrahim, Ali Mert, Ali Han, Bilal ,Muhammet Enes, Onur, Enes, Talha
Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Sefa, Fatih, Nebi, Metin, Serhat, Tolga, Furkan Akın, Ender, Furkan Safi, Güray Fırat