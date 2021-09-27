Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçları ne zaman hangi kanalda | Kupada heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
28 EYLÜL 2021 SALI
13:00 ELAZIĞSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KLÜBÜ
15:30 EDİRNESPOR - ÇATALCASPOR
18:00 İÇEL İDMANYURDU - BITEXEN DÜZCESPOR
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA
13:00 ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ - OFSPOR
15:30 HENDEKSPOR - 52 ORDUSPOR
19:00 ESENLER EROKSPOR - OSMANİYESPOR
30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
13:00 MARDİN 1969 SPOR - GÜMÜŞHANESPOR
15:30 BELEDİYE KÜTAHYASPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
18:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - KARŞIYAKA