Beşiktaş'tan duble! Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kara Kartal Türkiye Kupası şampiyonu oldu!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Josef ve Rosier'in ayaklarından bulduğu gollerle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak mutlu sona ulaştı.

Giriş: 18.05.2021 17:39 Güncelleme: 18.05.2021 23:22

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Kartal, Akdeniz ekibini 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Siyah beyazlılara kupayı getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ve 30. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

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Gürsel Aksel Stadındaki müsabakada Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen oyunculardan sadece Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında şans buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

TARAFTARLARIN HASRETİ SONA ERDİ

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı izledi.

12 YIL SONRA YENİDEN ÇİFTE KUPA SEVİNCİ

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek kupaya uzanan Beşiktaş, 2008-2009 sezonunun ardından 12 yıl sonra sezonu 2 kupayla kapatmayı başardı.

Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Aynı statta 4 gün arayla 2 kupa kaldıran siyah-beyazlılar, tam 12 yıl sonra bir sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı.

2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamlamış ancak Türkiye Kupası'nı kaldıramamıştı.

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